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صبحا محمد التوفيق الفاعور في ذمة الله

3/13/2024 7:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة بإذن الله تعالى : صبحا محمد التوفيق الفاعور ، ارملة المرحوم عقاب حمد الفاعور
و سيشيع جثمانها الطاهر إلى مثواه الاخير في مقبرة ضريح الصحابي الجليل ابو عبيدة عامر بن الجراح اليوم الاربعاء ١٣-٣-٢٠٢٤ بعد صلاة العصر
تقبل التعازي في منزل الحاج حمد الفاعور في منطقة ديرعلا













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