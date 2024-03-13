صبحا محمد التوفيق الفاعور في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة بإذن الله تعالى : صبحا محمد التوفيق الفاعور ، ارملة المرحوم عقاب حمد الفاعور
و سيشيع جثمانها الطاهر إلى مثواه الاخير في مقبرة ضريح الصحابي الجليل ابو عبيدة عامر بن الجراح اليوم الاربعاء ١٣-٣-٢٠٢٤ بعد صلاة العصر
تقبل التعازي في منزل الحاج حمد الفاعور في منطقة ديرعلا
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