4 شهداء بقصف الاحتلال على مركز لتوزيع المساعدات برفح
التاريخ
3/13/2024 7:08:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصفا إسرائيليا مركزا لتوزيع المساعدات تابعا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفاد مراسل الجزيرة أن القصف أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين .
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