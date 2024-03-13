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4 شهداء بقصف الاحتلال على مركز لتوزيع المساعدات برفح

3/13/2024 7:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصفا إسرائيليا مركزا لتوزيع المساعدات تابعا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة أن القصف أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين .

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