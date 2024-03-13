مسؤول أميركي: استياء واشنطن من سلوك إسرائيل حقيقي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي رفيع أن استياء واشنطن من سلوك إسرائيل حقيقي، ولم يتأثر فقط بقرب الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن هذا الاستياء تصاعد عقب قصف قافلة المساعدات في غزة يوم 29 فبراير/شباط الماضي.
وأضاف المسؤول الأميركي أن حادثة 29 فبراير/شباط (مجزرة الطحين) سلطت الضوء على تجاهل إسرائيل تحذيرات واشنطن المتكررة.
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