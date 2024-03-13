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مسؤول أميركي: استياء واشنطن من سلوك إسرائيل حقيقي

3/13/2024 7:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي رفيع أن استياء واشنطن من سلوك إسرائيل حقيقي، ولم يتأثر فقط بقرب الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن هذا الاستياء تصاعد عقب قصف قافلة المساعدات في غزة يوم 29 فبراير/شباط الماضي.
وأضاف المسؤول الأميركي أن حادثة 29 فبراير/شباط (مجزرة الطحين) سلطت الضوء على تجاهل إسرائيل تحذيرات واشنطن المتكررة.













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