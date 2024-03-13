مرصد الزلازل يسجل زلزالا في مناطق شمال الأردن

مرصد الزلازل يسجل زلزالا في مناطق شمال الأردن
التاريخ
3/13/2024 7:08:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، زلزال محسوس بقوة 3.9 في مناطق شمال الاردن.
وقال رئيس مرصد الزلازل المهندس غسان سويدان إن الزلزال المسجل في تمام الساعة 1.50 ضهرا ومركزه بحيرة طبريا.
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