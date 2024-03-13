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مرصد الزلازل يسجل زلزالا في مناطق شمال الأردن

3/13/2024 7:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، زلزال محسوس بقوة 3.9 في مناطق شمال الاردن.

وقال رئيس مرصد الزلازل المهندس غسان سويدان إن الزلزال المسجل في تمام الساعة 1.50 ضهرا ومركزه بحيرة طبريا.

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