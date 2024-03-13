المكسيك.. اختفاء محققين يحققان في قضية اختفاء 43 طالبا قبل 10 سنوات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اختفاء محققين يعملان على قضية 43 طالبا فقدوا منذ ما يقرب من 10 سنوات في ولاية غيريرو الواقعة على ساحل المحيط الهادئ.
وقال أوبرادور إنه تم إطلاق جهود بحث للعثور على المحققين الفيدراليين، رجل وامرأة، معربا عن أمله أن "لا يكون اختفاؤهما مرتبطا بأولئك الذين لا يريدون أن نعثر على الشباب".
وفي وقت لاحق أفاد مسؤولون بأنه تم العثور على المحققين سالمين، دون الكشف ما إذا كان قد تم إطلاق سراحهما من الأسر.
وكانت حوادث الاختفاء أحدث علامة على انهيار عام للقانون والنظام في ولاية جيريرو.
RT
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