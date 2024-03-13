المكسيك.. اختفاء محققين يحققان في قضية اختفاء 43 طالبا قبل 10 سنوات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اختفاء محققين يعملان على قضية 43 طالبا فقدوا منذ ما يقرب من 10 سنوات في ولاية غيريرو الواقعة على ساحل المحيط الهادئ.وقال أوبرادور إنه تم إطلاق جهود بحث للعثور على المحققين الفيدراليين، رجل وامرأة، معربا عن أمله أن "لا يكون اختفاؤهما مرتبطا بأولئك الذين لا يريدون أن نعثر على الشباب".



وفي وقت لاحق أفاد مسؤولون بأنه تم العثور على المحققين سالمين، دون الكشف ما إذا كان قد تم إطلاق سراحهما من الأسر.



وكانت حوادث الاختفاء أحدث علامة على انهيار عام للقانون والنظام في ولاية جيريرو.

RT