شهيد وجريحان بقصف إسرائيلي لسيارة بمدينة صور اللبنانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة الحوش جنوبي مدينة صور اللبنانية.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية، بارتقاء شهيد وإصابة اثنين إثر الاستهداف.
وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن المستهدف بالغارة الإسرائيلية في منطقة صور، فلسطيني من مخيم الرشيدية.
من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن الحكومة ستتقدم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لاستهدافها المدنيين في محيط مدينة بعلبك.
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