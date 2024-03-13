شهيد وجريحان بقصف إسرائيلي لسيارة بمدينة صور اللبنانية

MENAFN - Al Wakeel News)استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة الحوش جنوبي مدينة صور اللبنانية.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية، بارتقاء شهيد وإصابة اثنين إثر الاستهداف.

وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن المستهدف بالغارة الإسرائيلية في منطقة صور، فلسطيني من مخيم الرشيدية.



من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن الحكومة ستتقدم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لاستهدافها المدنيين في محيط مدينة بعلبك.

