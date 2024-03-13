Wednesday, 13 March 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهيد وجريحان بقصف إسرائيلي لسيارة بمدينة صور اللبنانية

3/13/2024 6:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة الحوش جنوبي مدينة صور اللبنانية.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية، بارتقاء شهيد وإصابة اثنين إثر الاستهداف.
وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن المستهدف بالغارة الإسرائيلية في منطقة صور، فلسطيني من مخيم الرشيدية.


من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن الحكومة ستتقدم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لاستهدافها المدنيين في محيط مدينة بعلبك.


MENAFN13032024000208011052ID1107971334

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث