مؤلف سوري يتهم صنّاع مسلسل 'نظرة حب' بسرقة فكرته

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الشاعر والمؤلف السوري بحر لاواديسا، اتهامات لصنّاع مسلسل "نظرة حب" الذي يُعرض حالياً في شهر رمضان المبارك، بسرقة فكرته من مسلسله السابق الذي يحمل عنوان "باليت".وادّعى لاواديسا في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن قصة مسلسله "باليت" تم تحريفها بشكل يخدم ثقافة السارق، إذ خضعت الشخصية الرئيسة "بحر" للتشويه، من خلال بتر جوانبها الثقافية والرومانسية بشكل كامل بهدف تشويه الحقائق.

وأكد لاواديسا وجود عدة دلائل وإثباتات تدعم ادعاءاته، وعلّق "لدي دلائل وإثباتات بأن العمل مرسل بكامل حلقاته لمخرجين ولجهات إنتاجية عديدة داخل البلاد وخارجها منذ عام 2016".



واختتم منشوره موضحاً عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقوقه، إذ كتب "للقضاء البت".

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