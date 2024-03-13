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أسير أوكراني: ضابط استخبارات أمريكي كان يقود المرتزقة في اللواء 59 الأوكراني

3/13/2024 6:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأسير الأوكراني يوري فوديان إن مجموعة المرتزقة في لواء المشاة الآلي التاسع والخمسين التابع للقوات الأوكرانية كانت تحت قيادة ضابط من وكالة المخابرات المركزية.


وأضاف الأسير، في حديث لمراسل نوفوستي: "عندما دخلنا غرفة الطعام، رأينا شخصا جديدا. لقد اعتدنا بشكل أو بآخر على العسكريين الأمريكيين، وكنا نعرفهم من أول نظرة، لكن هذا كان شخصا جديدا. استفسرنا عنه، فقالوا لنا إنه من الاستخبارات المركزية. كان القائد السابق لمجموعة المرتزقة، جاء لرؤيتهم".
وذكر الأسير أنه خضع للتعبئة في مقاطعة نيكولاييف في نوفمبر، وخدم في لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات الأوكرانية. ووقع في قبضة الجيش الروسي في نهاية يناير أثناء محاولة اقتحام قرية بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك.


ووفقا للأسير، تعرض قائد مجموعة المرتزقة الأجانب للإصابة، وبعد العلاج حضر إلى الوحدة لمدة يوم قبل أن يغادر منطقة القتال.
وفي وقت سابق، قال نفس الأسير فوديان إن وحدته كانت تضم مرتزقة من ألمانيا وبريطانيا وبولندا والولايات المتحدة وأستراليا، وجميعهم وقعوا على عقود مع القوات الأوكرانية، وبعضهم لديه خبرة في القتال في العراق وأفغانستان.

RT

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