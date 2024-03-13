أسرى فلسطينيون سابقون لدى الاحتلال يروون تفاصيل تعذيبهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن معتقلين فلسطينيين سابقين لدى الاحتلال الإسرائيلي تعرضهم للضرب والإهانة وإجبارهم على الركوع لأكثر من 20 ساعة.
وأضافوا أن قوات الاحتلال جردتهم من ملابسهم لأوقات طويلة، وفي أثناء الاستجواب.
وقال الأسير السابق محمد عبيد إن الجنود الإسرائيليين طلبوا منه مسح الدماء عن وجهه لالتقاط صورة أمام علم إسرائيل، وأضاف أن الاحتلال أطلق سراحه لاحقا من دون توجيه اتهامات إليه، بعد 40 يوما من الاحتجاز.
كذلك قالت هبة غبن الأسيرة السابقة لدى الاحتلال "هددوني بالصعق بالكهرباء، وقاموا بربط أيدينا وأرجلنا".
MENAFN13032024000208011052ID1107971330
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.