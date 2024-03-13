أسرى فلسطينيون سابقون لدى الاحتلال يروون تفاصيل تعذيبهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن معتقلين فلسطينيين سابقين لدى الاحتلال الإسرائيلي تعرضهم للضرب والإهانة وإجبارهم على الركوع لأكثر من 20 ساعة.



وأضافوا أن قوات الاحتلال جردتهم من ملابسهم لأوقات طويلة، وفي أثناء الاستجواب.



وقال الأسير السابق محمد عبيد إن الجنود الإسرائيليين طلبوا منه مسح الدماء عن وجهه لالتقاط صورة أمام علم إسرائيل، وأضاف أن الاحتلال أطلق سراحه لاحقا من دون توجيه اتهامات إليه، بعد 40 يوما من الاحتجاز.



كذلك قالت هبة غبن الأسيرة السابقة لدى الاحتلال "هددوني بالصعق بالكهرباء، وقاموا بربط أيدينا وأرجلنا".