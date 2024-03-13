إصابة بانقلاب مركبة في شارع الأردن

إصابة بانقلاب مركبة في شارع الأردن
التاريخ
3/13/2024 6:11:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إدارة السير إنه تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب مركبة في شارع الأردن - طريق مستشفى الملكة علياء اليوم الأربعاء.
وقالت إدارة السير لـ "الوكيل الاخباري" إنه نتج عن الحادث اصابة واحدة وحالتها العامة جيدة.
واشارت إلى أن الحادث تسبب باحداث أثر مروري بسيط.
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