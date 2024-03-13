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إصابة بانقلاب مركبة في شارع الأردن

3/13/2024 6:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إدارة السير إنه تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب مركبة في شارع الأردن - طريق مستشفى الملكة علياء اليوم الأربعاء.
وقالت إدارة السير لـ "الوكيل الاخباري" إنه نتج عن الحادث اصابة واحدة وحالتها العامة جيدة.
واشارت إلى أن الحادث تسبب باحداث أثر مروري بسيط.

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