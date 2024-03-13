8 أخطاء.. يجب تفاديها في المطبخ خلال رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقدم رمضان، شهر الصيام المبارك، فرصة للمسلمين في جميع أنحاء العالم؛ للانخراط في التأمل الروحي والنمو الشخصي، فهو فترة تتسم بزيادة التفاني والصلاة والأعمال الصالحة، وأيضاً تجد فيه الكثيرات أنفسهن مشغولات في المطبخ؛ لإعداد وجبات الإفطار والسحور.



ووسط صخب وضجيج أنشطة المطبخ، يمكن أن تقع الكثيرات في بعض الأخطاء الشائعة. لذا، عليكِ معرفتها، لتتجنبي الوقوع بها خلال شهر رمضان المبارك.

أخطاء في المطبخ تجنبيها في رمضان:

المبالغة في تعقيد القائمة:

الخطأ الأول، الذي قد تقع فيه نساء كثيرات، هو المبالغة في تعقيد قائمة الطعام. أمر مفهوم أنكِ ترغبين في إعداد وليمة متقنة للإفطار، نظراً لأهمية هذه الوجبة خلال شهر رمضان. لكن محاولة صنع عدد كبير جداً من الأطباق يمكن أن تؤدي إلى ضغوط غير ضرورية، ناهيك عن احتمال هدر الطعام.

لذلك، يستحسن أن تهدفي إلى البساطة، مع التركيز على الوجبات المغذية والمتوازنة، التي يمكن إعدادها بأقل قدر من الضجة، وتذكري أن جوهر رمضان ليس في عظمة الوجبة، بل في روح الصيام والعمل الجماعي.



عدم التخطيط مسبقاً:

من الأخطاء التي قد تقعين فيها، خلال شهر رمضان، عدم التخطيط للوجبات، حيث يمكن أن يؤدي الفشل في التخطيط لوجبات الطعام مسبقاً إلى التوتر في اللحظة الأخيرة، وربما خيارات غذائية أقل صحية. لكن من خلال التخطيط لوجباتكِ، يمكنكِ التأكد من حصولك على جميع المكونات التي تحتاجين إليها، ويمكنك إعداد الأطباق بطريقة أكثر استرخاءً، كما يسمح ذلك بموازنة وجباتكِ بشكل أفضل، ما يضمن حصولك على مزيج صحيح من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

استخدام كمية كبيرة من الزيت:

خلال شهر رمضان، يمكن أن تكون جاذبية الأطعمة المقلية قوية جداً. ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط للزيت يؤدي إلى وجبات غير صحية، لذلك اختاري طرق طهي صحية، مثل: الشيّ أو التبخير أو الخبز، كلما أمكن ذلك، وهذا لن يجعل وجباتكِ أكثر صحة فحسب، بل يقدم لكِ أيضاً نكهات جديدة ومثيرة.



عدم قراءة الوصفة بالكامل:

في كثير من الأحيان، نكون في عجلة من أمرنا، ونميل إلى تصفح الوصفة دون فهم كامل للخطوات والمكونات المطلوبة، ويؤدي ذلك إلى أخطاء، مثل: تفويت المكونات المهمة، أو إساءة تفسير أوقات الطهي، ما يتسبب في تأخيرات غير ضرورية، وربما إتلاف الطبق. وفي شهر رمضان، تكون مثل هذه الأخطاء مُزعجة للغاية، بسبب قلة الوقت لإعداد الوجبة مرة أخرى.

عدم تسخين الفرن:

عادة، نميل في شهر رمضان إلى الوجبات المحضرة في الفرن، وبما أن غالبية الوصفات تتطلب فرناً مسخناً بقوة، عليكِ تحضير وتسخين الفرن مسبقاً، لتجنب إهدار الكثير من الوقت، لأنه غالباً يتم التغاضي عن هذه الخطوة، ومع ذلك فإن عدم التسخين المسبق للفرن يؤدي إلى طهي غير متساوٍ، وزيادة وقت الطهي، وبالتالي إهدار الطاقة ووقتكِ.



تجاهل أهمية التوابل:

يعد التتبيل جانباً مهماً في الطهي، لكن في بعض الأحيان يتم إهماله أو إساءة فهمه، إذ يؤدي الإفراط في التوابل أو التقليل منها إلى إتلاف الطبق. لكن التتبيل المناسب، الذي يتم إجراؤه تدريجياً، يحسن نكهة الطعام، ويوفر الوقت لإجراء التعديلات لاحقاً. لذلك، في شهر رمضان انتبهي إلى ضبط التوابل في وجباتكِ الغذائية، خاصة بسبب قلة فرصة تذوق الطعام أثناء التحضير.

عدم إراحة اللحوم:

بعد طهي اللحوم، من المهم تركها ترتاح قبل تقطيعها، إذ إن تقطيعها مبكر جداً يؤدي إلى تتدفق السوائل الموجودة بداخلها، ما يترك اللحم جافاً، وأقل نكهة. وهذا الخطأ يهدر جهدكِ ووقتكِ في طهي اللحم إلى درجة الكمال، لذلك انتبهي إلى عامل الوقت، وحضري وجباتكِ اليومية بشكل مبكر، لترك الأطباق ترتاح قبل تقديمها على مائدة الإفطار.



عدم التنظيف أثناء التنقل:

من أكثر المشاكل، التي تواجه ربات البيوت في رمضان، كثرة التنظيف وإهدار وقت طويل في تنظيف المطبخ، قبل وبعد وجبات الإفطار والسحور. لذلك، عليكِ الاهتمام بالتنظيف المستمر طوال فترة وجودكِ في المطبخ، حتى لا تتراكم عليكِ الصحون والأغراض المستخدمة في عملية إعداد الطعام. لذا التنظيف المستمر لا يحافظ على منطقة الطهي مرتبة فحسب، بل يوفر أيضاً الوقت في نهاية عملية الطهي.

زهرة الخليج