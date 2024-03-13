MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقيم افتتاح جمعية حواء لحماية وتمكين المرأة تحت رعاية النائب مساعد رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المرأة ميادة شريم وبحضور رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة دكتورة ريم البغدادي.



وفي تعليق المحامية رشا عوّاد عضو لجنة شؤون المرأة لدى نقابة المحامين الأردنيين على تطلعات جمعية حواء لحماية وتمكين المرأة قالت : " على مدى السنوات القليلة الماضية ، لوحظ بأن النهوض بحقوق المرأة قضية ملحة في المنطقة العربية وأساسية من أجل تحقيق التنمية ولا تزال نساء المنطقة يواجهن تحديات كبيرة وحالات من عدم اليقين، ولا سيما في ظل النزاع والصعوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي. فالمرأة حتى اليوم تعاني من انتشار التمييز على أساس نوع الجنس، ووصولها إلى الموارد والفرص ومراكز صنع القرار محدود".



وأضافت " انتشر في مجتمعاتنا رؤية أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بشكل أكبر عندما تمتلك المرأة القدرة على فعل ما تريده لذا يُعتقد بأن إعطاء القروض الصغيرة وسيلة من وسائل تحقيق تمكين المرأة، فقد أصبحت الحكومات والمنظمات والأفراد يولون اهتمامًا كبيرًا لهذا النوع من التمويل حيث يأملون بأن إعطاء القروض سيسمح للنساء بأداء وظائفهن في الأعمال والمجتمع والذي بدوره يمكنهن من تحقيق الكثير في مجتمعاتهن لكن فكرة حواء جاءت مختلفة اذ جاءت الفكرة بحماية المرأة أولا ومن ثم تمكينها لأنه لا يتحقق تمكين المرأة وتنميتها دون تقديم الحماية الأزمة لها وتظهر حمايتها من خلال تعليمها وتوعيتها بحقوقها القانونية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية وتمكينها من الانطلاق لسوق العمل بعلم وثقة كافية لممارسة عملها ودورها في المجتمع من خلال دورات وندوات وجلسات تقدمها الجمعية لمنتسباتها".



ونوهت عوّاد أن جمعية حوّاء ستبدأ باستقبال طلبات الانتساب من تاريخ 13 آذار/ مارس وسيكون قبول الطلبات تبعاً لشروط النظام الداخلي للجمعية.



واختتمت عوّاد قائلة : "سعدت بإطلاق جمعية حوّاء التي تعتبر بيت كل امرأة أردنية بحاجة الدعم أو بحاجة لأن تدعم فتيات ونساء مجتمعها ، حوّاء بيت كل سيدة عندها حب للخير وللنهضة بمجتمعنا النسائي القوي المتين وتحقيق وتجسيد رؤى جلالة الملكة رانيا العبدالله والمتمحورة حول تحويل المملكة لمركز إقليمي ودولي استراتيجي يحمي المرأة ويمكنها على جميع الأصعدة."

























