أردوغان يزور العراق قبل نهاية أبريل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بزيارة إلى العراق قبل نهاية أبريل المقبل.

وقال يلدز، على هامش زيارته إلى بغداد، إنه "بحسب التخطيط والتحضيرات فإن زيارة أردوغان للعراق ستجري قبل نهاية أبريل".

ومن المقرر وفق وكالة أنباء الأناضول التركية أن يجري يلدز اليوم في بغداد مباحثات في وزارة الخارجية العراقية بشأن العلاقات الثنائية، والتحضير لاجتماع سيعقد على مستوى الوزراء في الفترة المقبلة وزيارة الرئيس أردوغان.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان، نهاية فبراير الماضي، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، برنامج زيارة أردوغان المرتقبة إلى العراق.