15 شهيدا في قصف الاحتلال مدينة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 15 فلسطينيا، بينهم امرأتان وسبعة أطفال، وأصيب العشرات، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال حيي الدرج والزيتون بمدينة غزة.
وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الدرج، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين بجروح.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة عزام في حي الزيتون، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء بينهم 4 أطفال وامرأتان.
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