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15 شهيدا في قصف الاحتلال مدينة غزة

3/13/2024 6:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 15 فلسطينيا، بينهم امرأتان وسبعة أطفال، وأصيب العشرات، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال حيي الدرج والزيتون بمدينة غزة.


وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الدرج، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين بجروح.


وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة عزام في حي الزيتون، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء بينهم 4 أطفال وامرأتان.


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