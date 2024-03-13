إسبانيا: الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق

إسبانيا: الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق
التاريخ
3/13/2024 6:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق، وعلى المجتمع الدولي وقف المأساة المتواصلة في غزة.
وأدان الوزير الإسباني استمرار اغتيال المدنيين في غزة، قائلا إن "الضحايا هناك ليسوا أرقاما، بل هم بشر".
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