نصائح بسيطة لتناول الطعام بتوازن في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتجاهل الكثير من الصائمين في رمضان وجبة السحور التي تعوّض وجبَي الفطور والغداء معاً في حال عدم الصوم، رغم أهميتها لأنها تمدّ الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية المهمة طوال ساعات الصوم. وينصح خبراء التغذية عادةً بأن تكون وجبتا السحور والإفطار متكاملتين لتأمين احتياجات الجسم من الغذاء.وفي هذا السياق، قدّم خبراء "الجمعية الألمانية للتغذية" النصائح التالية لوجبات شهر رمضان كي تكون مفيدة للجسم وتحافظ على توازنه الطبيعي:



- تنويع وجبات الطعام المغذّية، مع تجنّب تناول السكريات وعدم الإكثار من الملح. والابتعاد عن تناول الأطعمة المتبّلة بكثافة وتلك الغنية بالدهون.

- عدم إهمال وجبة السحور حتى وإن كانت صغيرة. لكن يُنصح بأن يكون السحور خفيفاً ويشتمل على أطعمة مغذّية وخالية من الدهون.

- وجبة الإفطار يُنصح بأن تحتوي على كميات من الفواكه والخضار، ومواد غذائية مليئة بالفيتامينات والألياف التي تعزّز الشعور بالشبع.

- أخذ استراحة من الطعام بين وجبتَي الإفطار والسحور، ويُنصح بأن تكون مدتها نصف ساعة.

- شرب كميات كبيرة من المياه تغطي حاجة الجسم اليومية من السوائل، إذ يحتاج المرء يومياً ما لا يقل عن ليتر ونصف الليتر من المياه.

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