غانتس يوجه رسالة الى نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وجه الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .
وقال غانتس :" مجلس الحرب بأكمله متحد للعمل في رفح وعلينا جميعا أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية"
واضاف :" أقول لكل شرائح المجتمع بمن فيهم المتدينون إن الدولة بحاجة لكم جميعا..هناك حاجة لتمديد الخدمة للجنود النظاميين في الجيش"
MENAFN13032024000208011052ID1107971320
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.