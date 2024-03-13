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غانتس يوجه رسالة الى نتنياهو

3/13/2024 6:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجه الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وقال غانتس :" مجلس الحرب بأكمله متحد للعمل في رفح وعلينا جميعا أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية"

واضاف :" أقول لكل شرائح المجتمع بمن فيهم المتدينون إن الدولة بحاجة لكم جميعا..هناك حاجة لتمديد الخدمة للجنود النظاميين في الجيش"


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