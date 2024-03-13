رغم بدء شهر رمضان.. سائقو شاحنات نقل بمادبا يواصلون اعتصامهم لليوم الـ21

(MENAFN
- Amman Net) يواصل نحو 25 سائقا لشاحنات نقل بمحافظة مادبا اعتصامهم بالقرب من مبنى المحافظة لليوم الـ21 على التوالي ومع دخول شهر رمضان يومه الثاني، احتجاجا على منعهم من العمل بنقل الفوسفات من منطقة الحسا بالطفيلة والأبيض بالكرك إلى ميناء العقبة.
وقال السائقون إن اجتماعهم مع محافظ مادبا الأحد الماضي لم يُفضي إلى أي نتائج إيجابية، إذ أبلغهم بأن المشكلة ليست من اختصاصه.
وأكدوا، خلال حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، أنهم سيصعّدون إجراءاتهم حال استمر المحافظ التنصل من مسؤولياته.
وتتمثل مشكلة هؤلاء السائقين في أن هناك سائقي شاحنات نقل بالمحافظة أقدم منهم يمنعونهم من العمل بنقل الفوسفات، بحجة أن الأولوية لهم في هذا المجال.
وبينوا أنه صدر في عام 2017 كتاب من رئاسة الوزراء منح سائقي شاحنات النقل بمادبا الأولوية لنقل الفوسفات إلى ميناء العقبة، إلا أن عددا من السائقين حينها احتكروا هذه الأولوية لهم ومنعوا أي سائقين آخرين من العمل في نقل الفوسفات.
ولفتوا إلى أن هذه الأولوية مُنحت لجميع سائقي شاحنات النقل في محافظة مادبا وليست لسائقين مُعينين، وأشاروا إلى أنهم اشتروا شاحناتهم عن طريق القروض، ما يعني أنها مرهونة للبنوك، وأن منعهم من العمل سيؤدي إلى الحجز عليها.
وأوضحوا أنهم جميعا معيلون لأسر، وبحاجة ماسة إلى العمل مثل نظرائهم في المحافظة لتأمين احتياجات أسرهم وبخاصة مع دخول شهر رمضان.
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