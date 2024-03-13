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رغم بدء شهر رمضان.. سائقو شاحنات نقل بمادبا يواصلون اعتصامهم لليوم الـ21

3/13/2024 6:11:19 AM
(MENAFN- Amman Net) يواصل نحو 25 سائقا لشاحنات نقل بمحافظة مادبا اعتصامهم بالقرب من مبنى المحافظة لليوم الـ21 على التوالي ومع دخول شهر رمضان يومه الثاني، احتجاجا على منعهم من العمل بنقل الفوسفات من منطقة الحسا بالطفيلة والأبيض بالكرك إلى ميناء العقبة.

وقال السائقون إن اجتماعهم مع محافظ مادبا الأحد الماضي لم يُفضي إلى أي نتائج إيجابية، إذ أبلغهم بأن المشكلة ليست من اختصاصه.

وأكدوا، خلال حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، أنهم سيصعّدون إجراءاتهم حال استمر المحافظ التنصل من مسؤولياته.

وتتمثل مشكلة هؤلاء السائقين في أن هناك سائقي شاحنات نقل بالمحافظة أقدم منهم يمنعونهم من العمل بنقل الفوسفات، بحجة أن الأولوية لهم في هذا المجال.

وبينوا أنه صدر في عام 2017 كتاب من رئاسة الوزراء منح سائقي شاحنات النقل بمادبا الأولوية لنقل الفوسفات إلى ميناء العقبة، إلا أن عددا من السائقين حينها احتكروا هذه الأولوية لهم ومنعوا أي سائقين آخرين من العمل في نقل الفوسفات.

ولفتوا إلى أن هذه الأولوية مُنحت لجميع سائقي شاحنات النقل في محافظة مادبا وليست لسائقين مُعينين، وأشاروا إلى أنهم اشتروا شاحناتهم عن طريق القروض، ما يعني أنها مرهونة للبنوك، وأن منعهم من العمل سيؤدي إلى الحجز عليها.

وأوضحوا أنهم جميعا معيلون لأسر، وبحاجة ماسة إلى العمل مثل نظرائهم في المحافظة لتأمين احتياجات أسرهم وبخاصة مع دخول شهر رمضان.

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