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تجار الألبسة: بوادر تحسن بالحركة الشرائية مع بدء رمضان

3/13/2024 6:11:18 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، الأربعاء، وصول أكثر من 80% من بضائع تجار الألبسة والأحذية إلى مستودعات التجار ومعارضهم، والمخصصة لموسم عيد الفطر المبارك المقبل.
وقال علان إنه تبقى جزء بسيط من البضائع في المراكز الجمركية أو على وصول قريب.
وتحدث علان عن بوادر تحسن بالحركة الشرائية على الألبسة والأحذية، متوقعا وجود حركة تجارية نشطة في رمضان.
"نتأمل بأن يكون موسم رمضان منقذا ومعالجا لأوضاع التجار.. البضائع متنوعة والأسعار مستقرة" وفق علان.
بلغ متوسط إنفاق الفرد في الأردن العام الماضي 2023 على الألبسة والأحذية 109 دنانير، وذلك وفق دراسة خاصة بنقابة الألبسة والأحذية.
وتأتي الألبسة من أسواق متعددة غالبيتها من الصين وتركيا ودول آسيا غير العربية باستثناء الصين وتركيا إضافة للدول الأوروبية.
ويرى وجود تحول بالسلوك الشرائي من قبل المستهلكين حيث هنالك عودة من البعض للشراء من الأسواق التقليدية بدلا من المتاجر الإلكترونية، متحدثا عن ورود شكاوى للنفاية عن جودة البضائع التي تصل للمشتري على عكس الصور الموضحة في المتاجر الإلكترونية.
وأضاف علان أن الشكاوى التي تصل إلى النقابة تأتي على متاجر إلكترونية خارجية وأخرى داخلية غير مرخصة وبكلا الحالتين لا يوجد سلطة للنقابة على تلك المتاجر، وبهذا يتعذر مساعدة المشتكي.
وقال إن الوعي موجود لدى المشتري عند ذهابه إلى محالّ تجارية محلية تضمن سلعتها وتتحمل المسؤولية أمام الجهات الرقابية.
ويشمل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة قرابة 11 ألف منشأة بعموم المملكة، ويضم 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.

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