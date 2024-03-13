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مستعمرون يحطمون 50 شجرة مثمرة جنوب نابلس

3/13/2024 6:10:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- حطم مستعمرون، اليوم الأربعاء، 50 شجرة مثمرة في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل رامي نصار للوكالة الرسمية، بأن عددا من مستعمري
"مجدليم" المقامة على أراضي قرى جنوب نابلس، أقدموا على تكسير وتحطيم 50 شجرة مثمرة من الزيتون واللوزيات، تعود للمواطن طارق الخطيب.

وأوضح أن هذه المرة الثالثة التي يقدم المستعمرون فيها على تدمير الأشجار خلال الأسبوعين الماضيين،
مشيرا
إلى أن اعتداءات المستعمرين في تصاعد مستمر ضد المزارعين في القرية، حيث أقدم مستعمروا "معاليه افرايم"، والبؤرة الاستعمارية "تيكيت" على رعي أغنامهم، وأبقارهم في المحاصيل الزراعية للقرية.

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