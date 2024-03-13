الاحتلال يهدم مطعما في العوجا شمال أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مطعما في بلدة العوجا، شمال أريحا.
وأفاد صاحب المطعم عطا أحمد سلامة رومانين للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة هدمت له محليين تجاريين عبارة عن مطعم، تقدر مساحته 140 مترا مربعا، على الشارع الرئيسي في العوجا؛ بحجة عدم الترخيص.
وأضاف، أن افتتاح المطعم كان يوم أمس، بعد 3 سنوات على تشطبيه، ما ترتب عليه خسائر مادية كبيرة، وحرمانه من مصدر رزقه.
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