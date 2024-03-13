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الاحتلال يهدم مطعما في العوجا شمال أريحا

3/13/2024 6:10:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مطعما في بلدة العوجا، شمال أريحا.

وأفاد صاحب المطعم عطا أحمد سلامة رومانين للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة هدمت له محليين تجاريين عبارة عن مطعم، تقدر مساحته 140 مترا مربعا، على الشارع الرئيسي في العوجا؛ بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن افتتاح المطعم كان يوم أمس، بعد 3 سنوات على تشطبيه، ما ترتب عليه خسائر مادية كبيرة، وحرمانه من مصدر رزقه.

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