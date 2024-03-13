مستعمرون يعتدون على الرعاة في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على الرعاة في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن مجموعة من المستعمرين يستقلون مركبات "تراكترون" هاجموا الرعاة غرب منطقة نبع غزال في الفارسية، واعتدوا عليهم.
يذكر أن الرعاة في مناطق عديدة من الأغوار يتعرضون لاعتداءات يومية من المستعمرين، الذين يهاجمونهم باستمرار، ويعتدون عليهم، ويجبرونهم على مغادرة المراعي.
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