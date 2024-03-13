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مستعمرون يعتدون على الرعاة في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية

3/13/2024 6:10:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على الرعاة في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن مجموعة من المستعمرين يستقلون مركبات "تراكترون" هاجموا الرعاة غرب منطقة نبع غزال في الفارسية، واعتدوا عليهم.

يذكر أن الرعاة في مناطق عديدة من الأغوار يتعرضون لاعتداءات يومية من المستعمرين، الذين يهاجمونهم باستمرار، ويعتدون عليهم، ويجبرونهم على مغادرة المراعي.

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