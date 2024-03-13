المكتبة الوطنيّة: الاحتلال ارتكب جرائم بحقّ الموروث الثّقافي في غزّة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- يصادف، اليوم الأربعاء، الثالث عشر من آذار، يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية، وهو أيضا يوم ميلاد الشاعر الراحل محمود درويش، والذي تقرر من أجل استذكار أعمدة ورواد الثقافة الفلسطينية، وللحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية، ولبعث روح التثاقف لدى أبناء شعبنا.



وفيما يلي بيان صدر عن وزارة الثقافة، بهذه المناسبة:

يجيء يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية، وكالعادة تظل صورة شعبنا حية باقية صامدة ماثلة بشواهدها وشهدائها تكتب حكايتها وترسم خريطة الوطن رغم ما يفعله غول الاحتلال بمخالبه المسمومة من تمزيق وتقتيل وتدمير، ويظل شعبنا الحي ينسج شال الأمل للحياة الباقية على أرضنا.

يأتي يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية، وغزة، وبيت لاهيا، وخانيونس، ورفح ودير البلح وكل مخيم وبلدة وقرية ومزرعة في جنوب البلاد تنزف وتزف جموع الشهداء، الشهداء زرع الأرض الذي اقتلعه جوع فاشية ونازية احتلال لا يعرف غير لون الدم ورائحة الموت، يأتي هذا اليوم وجنوب البلاد بكامل ناسه وبحره وبره ورمله يجالد المحتل من أجل البقاء والصمود رغم البطش الذي لا يوصف منذ أن صار القتل والتدمير سمة الضعفاء على وجه البسيطة، لأن الفرح والأمل والحياة سمة الأقوياء الأطهار الأنقياء سمة الشعوب الحرة التي تعرف قيمة الإنسان وروحه وحياته، وتفهم معنى المكان الذي يروي حكاية العمر الذي يقصفه المحتل ويقضي على ذاكرته وذكراه وذكرياته.

يأتي يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية ولا زال العدوان يستمر بوحشيته على أرضنا من الجنوب النازف حتى الضفة الفلسطينية الجريحة، التي تتعرض للتمزيع والترويع وتقطيع الأوصال وحرمان الإنسان الفلسطيني من الحياة والحرية ولا زال غول الاستيطان ومستوطنيه يعيثون في أرضنا فسادا وتدميرًا وتقتيلا وتخريبا وترويعا، فلم ينج شارع ولا حي ولا طرقات إلا يحقها الخوف وغول فاشية حكومة الاستيطان التي تستقوي ببطشها على شعبنا وعلى مرأى ومسمع العالم الأعور، وميزانه المبتور المختل بمكياله وكيلته عندما يكون الأمر فلسطينيا ويستقيم عندما يكون الأمر مع الجلاد.

يأتي يوم الثقافة، والصوت الفلسطيني الواحد والموحد يعلو برخامة جبال البلاد، وبزخم موج بحرها المحمول بعطر برتقال يافا، وبهدير الكرمل وعكا وحيفا، وتشتد وحدته وتتماسك غرى الحق والحقيقة في كل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني، في أصقاع الأرض وفي أزقة مخيمات اللجوء والشتات التي لا زالت تتمسك بثوابت العودة وحق الحياة على أرض ميلاد الأجداد وجد الجد، منذ أن رخ صوت المطر على زيتون الجليل والناصرة وتعمد بشهد عنب الخليل، وحلاوة بلح نيسان ورفح، وستظل البلاد قبلة وقبلة الحلم وتحقيق أملنا وأمالنا.

وستظل هذه الأرض بمن عليها، بإنسانها المسكون بالمحبة والعدل والسلام الحق، وبترابها الأسمر المجبول بعرق الفلاحين وبحجارتها الموسومة بزنود عمالها، وبجبالها الراسخة كملائكة تحرسها، وببحرها الأزرق الجميل الذي ينعف على وجه العالم نسائم الحياة النظيفة الخالية من الحقد والبطش والدماء، ستظل كل هذه فلسطيننا الشاهدة والشهيدة والحقيقة الحقة بقدسها وقدسيتها وزيتونها ونخيلها وقمحها لنا ولنا حتى ينكنس هذا الظلم وظلامه عن صدورنا وعن أرضنا.