مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- اقتحم مئات المستعمرين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن 212 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، حيث فرضت قيودا على دخول المصلين

في شهر رمضان المبارك، بحيث سمحت للرجال من سن 55 وما فوق، والنساء من سن 50 وما فوق، والأولاد دون سن الـ10.



كما أحاطت قوات الاحتلال

السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة، بهدف منع دخول المصلين للأقصى.

وبالتزامن مع حلول شهر رمضان،

نشرت سلطات الاحتلال

23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت، الأحد الماضي، دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح، واحتجزت المواطنين على أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت وصولهم.

وتفرض تلك القوات

حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.