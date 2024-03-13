الاقتصاد البريطاني يعود للنمو في يناير بعد الانزلاق إلى ركود

عاد الاقتصاد البريطاني إلى تحقيق نمو مطلع العام، بحسب البيانات الرسمية، ما يزيد الآمال أن البلاد قد تكون على مسار الخروج من حالة ركود.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إنه من المقدر أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 0.2 % في يناير، عقب تراجع بواقع 0.1 % في ديسمبر.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، ساعد شهر قوي من مبيعات التجزئة في دفع النمو في يناير، فيما استغل المستهلكون على أفضل صورة مبيعات ما بعد الكريسماس، وأنفقوا المزيد في المتاجر.

كما ساعد في النمو، تحسن نشاط بناة المنازل، بفضل الأعمال ووظائف الإصلاح والصيانة الجديدة، عقب عام بطيء لسوق الإسكان الأوسع.

ويشير مكتب الإحصاء إلى أن الاقتصاد ربما يتحسن بعد الانزلاق إلى ركود فني في نهاية العام الماضي، فيما تراجع إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.3 % على مدار الربع الأخير.

وتوصف الحالة الاقتصادية بالركود، إذا ما حدث نمو سالب في ربعين متتاليين.

ويمكن لتعافٍ بسيط في النمو في يناير، أن يزيد الآمال أن المملكة المتحدة قد تكون في طريقها للخروج من انكماش قصير الأجل وضحل.

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