مؤشر داكس الألماني يتجاوز 18 ألف نقطة للمرة الأولى

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجاوز مؤشر الأسهم الألمانية الممتازة «داكس» في بورصة فرانكفورت حاجز الـ 18 ألف نقطة، وذلك للمرة الأولى خلال تعاملات الأربعاء لتصل قيمة المؤشر القياسي الألماني إلى 18000.42 نقطة بعد وقت قصير من بدء التعامل بالبورصة.
وحقق مؤشر داكس، المؤلف من نحو 40 شركة ألمانية كبيرة متداولة في البورصة، أرباحاً خلال الأيام الماضية، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الألماني بأكمله.
وتقوم الكثير من الشركات المدرجة في مؤشر داكس بأعمال في الخارج، مثل الولايات المتحدة، وتعتمد بصورة أقل على السوق الألماني المحلي.
وعزز النمو الاقتصادي الأمريكي القوي وتفاؤل المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي الأسهم الألمانية.
كما ارتفعت الأسهم على خلفية البيانات الرسمية التي تشير إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يزيد من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما يخفض معدلات الفائدة سريعاً وفي وقت قريب جداً.
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