مؤشر داكس الألماني يتجاوز 18 ألف نقطة للمرة الأولى

تجاوز مؤشر الأسهم الألمانية الممتازة «داكس» في بورصة فرانكفورت حاجز الـ 18 ألف نقطة، وذلك للمرة الأولى خلال تعاملات الأربعاء لتصل قيمة المؤشر القياسي الألماني إلى 18000.42 نقطة بعد وقت قصير من بدء التعامل بالبورصة.

وحقق مؤشر داكس، المؤلف من نحو 40 شركة ألمانية كبيرة متداولة في البورصة، أرباحاً خلال الأيام الماضية، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الألماني بأكمله.

وتقوم الكثير من الشركات المدرجة في مؤشر داكس بأعمال في الخارج، مثل الولايات المتحدة، وتعتمد بصورة أقل على السوق الألماني المحلي.

وعزز النمو الاقتصادي الأمريكي القوي وتفاؤل المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي الأسهم الألمانية.

كما ارتفعت الأسهم على خلفية البيانات الرسمية التي تشير إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يزيد من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما يخفض معدلات الفائدة سريعاً وفي وقت قريب جداً.

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