بتكوين تحلق إلى مستوى جديد فوق 73100 دولار

واصلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين ارتفاعها، الأربعاء، لتسجل مستويات قياسية جديدة مدعومة بالتدفقات غير المسبوقة للاستثمار في المنتجات الرقمية المشفرة والتراجع الوشيك لنمو المعروض من العملات الرقمية في السوق.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر العملة الرقمية الأكبر في العالم تجاوز مستوى قياسياً جديداً قدره 73177 دولاراً للوحدة، لتسجل رابع رقم قياسي لها خلال 6 أيام، بحسب بيانات منصة كوين شيرز إنترناشونال. كما ارتفعت أسعار أكبر 100 عملة رقمية في العالم بنحو 70% خلال العام الحالي.

ويعتبر إطلاق صناديق استثمار البتكوين القابلة للتداول في البورصة في الولايات المتحدة يوم 11 يناير الماضي محركاً أساسياً وراء ارتفاع العملات الرقمية مؤخراً. وجذبت هذه الصناديق كتلك التي أطلقتها شركة بلاك روك وفيديلتي إنفستمنتس للاستثمار المالي نحو 9.6 مليارات دولار منذ إطلاقها. وفي بريطانيا أعلنت بورصة لندن للأوراق المالية اعتزامها تلقي الطلبات لطرح صناديق استثمار البتكوين وإيثر للتداول، في حين أعلنت هيئة سوق المال التايلاندية اعتزامها فتح الباب أمام طرح صناديق استثمار للعملات الرقمية المشفرة أمام المشترين الأفراد.

ويتوقع بعض المحللين استمرار ارتفاع سعر البتكوين. وكتب توني سيكاروم، المحلل الاقتصادي في آي.جي أستراليا، في تقرير، أنه يتوقع ارتفاع سعر البتكوين إلى نحو 80 ألف دولار خلال الشهور المقبلة، في حين ترى كاتي ستوكتون، المحللة الاقتصادية في شركة فيرليد ستراتيجيز، أنه يمكن الوصول إلى 80 ألف دولار للوحدة الواحدة على المدى المتوسط.

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