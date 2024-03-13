أول قرار من مجلس إدارة نادي الزمالك بعد خسارة الجونة

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، أمس الثلاثاء، لخسارة غيرة متوقعة أمام الجونة بنتيجة 2/3، في اللقاء المؤجل من الأسبوع 15 لبطولة الدوري المصري، وهو الفوز الأول للجونة على ملعبه ببطولة الدوري هذا الموسم.

وتأتي هذه الخسارة لتكون الثانية للزمالك في أقل من أسبوع، بعدا أهدر الفريق الأبيض فرصة التتويج بلقب كأس مصر لصالح غريمه التقليدي الأهلي، على ملعب الأول بارك بالرياض، يوم الجمعة الماضي، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر 2/0.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عقد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة بالكامل، اليوم الأربعاء، لمناقشة أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم، لمباراتي الأهلي بنهائي كأس مصر والجونة ببطولة الدوري المصري.



وتنتاب مجلس إدارة الزمالك حالة من الغضب، تجاه الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بسبب تراجع مستوى الفريق الفترة الأخيرة، وكذلك اللاعبين الذين يتحملون جزء كبير من هذه الخسائر.

وخاض الزمالك 11 مباراة ببطولة الدوري العام هذا الموسم، فاز 4 وتعادل 3 وخسر 4، وجمع 15 نقطة، يحتل بها المركز 13.

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