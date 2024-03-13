برشلونة يهدي يوفنتوس هدية ثمينة

حجز يوفنتوس بطاقة التأهل لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، عقب خسارة منافسه نابولي أمام برشلونة، في دوري أبطال أوروبا.

وواجه نابولي نظيره برشلونة على ملعب الأخير، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث حقق البارسا فوزًا بنتيجة (3-1) ليتأهل للدور ربع النهائي بفوزه (4-2) بمجموع المباراتين بعدما انتهى الذهاب (1-1).

وكان نابولي يتنافس مع يوفنتوس على بطاقة العبور الثانية من إيطاليا للمونديال، رفقة إنتر ميلان الذي تأهل مسبقا للبطولة، وجمع نابولي 42 نقطة في التصنيف، بفارق 5 نقاط فقط عن يوفنتوس (47)، واحتاج فريق الجنوب للفوز على برشلونة والتأهل للدور ربع النهائي من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للمونديال.

وبفوز برشلونة على نابولي، خطف يوفنتوس بطاقة التأهل الثانية مستفيدًا من خسارة منافسه فريق الجنوب.

ولم يشارك يوفنتوس في دوري الأبطال هذا الموسم، نظرا لمعاقبته بخصم نقاط من رصيده وتراجعه في ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، ما منعه من احتلال مركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

وسبق أن تأهلت إلى مونديال الأندية من القارة الأوروبية بنظام التصنيف، أندية باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبوروسيا دورتموند، وبورتو وبنفيكا وبايرن ميونخ، كما صعدت أيضا أندية تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي بفضل الفوز بلقب دوري الأبطال في 2021 و2022 و2023.

ويتبقى بذلك مقعدان للقارة الأوروبية للفائز بدوري الأبطال هذا الموسم، وفريق من التصنيف التراكمي وفقًا للنتائج في آخر 4 سنوات.

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