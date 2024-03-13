الهلال السعودي يحقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم

انفرد الهلال السعودي برقم تاريخي بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات بكل البطولات على مر التاريخ، إثر فوزه على غريمه اتحاد جدة، مساء أمس الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.

وتغلب الهلال على نظيره الاتحاد بثنائية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليضرب موعدًا ناريًا مع العين في الدور نصف النهائي.

ووصل الهلال للانتصار رقم 28 على التوالي في كل البطولات الرسمية (الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين)، وبات الهلال أول فريق في التاريخ يحقق هذه السلسلة الطويلة من الانتصارات، بحسب موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

وحطم الهلال السعودي الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم نيو سينتس الويلزي (27 انتصارًا) موسم 2017/2016.

وتفوق الهلال على عدد من العمالقة ليصل إلى صدارة القائمة، أبرزهم ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وأياكس أمستردام.

ولا يعرف الهلال إلا الفوز في كل البطولات، منذ تعادله مع ضمك 1/1 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي، يوم 21 سبتمبر الماضي.

وخلال هذه الفترة، فاز الهلال 16 مباراة بالدوري السعودي، و9 مباريات في دوري أبطال آسيا، و3 مباريات في كأس الملك، وبخلاف هذه السلسلة، فإن فريق المدرب جورجي جيسوس لم يتذوق طعم الخسارة منذ بداية الموسم الجاري على مستوى كل البطولات (33 فوزًا و3 تعادلات).

وعلق فهد بن سعد بن نافل رئيس نادي الهلال على الرقم القياسي الذي حققه الزعيم، حيث كتب عبر منصة "إكس": "الهلال في“غينيس” رقم آخر يسجّل للمملكة.. وللمسيرة بقية غايتنا منها مزيد من الإنجازات للوطن.. والهلال، ألف مبروك لأبطالنا وجماهيرنا.. دعمكم وتكاتفكم -بعد فضل الله- هو سبب هذه المسيرة التي نهدف أن يكون ختامها إسعادكم عبر منصات الذهب".

وفيما يلي قائمة بالفرق التي حققت أطول سلسلة انتصارات في التاريخ:

1- الهلال.. 28 انتصارًا

2- ذا نيو سانتس الويلزي.. 27 انتصارًا

3-4 أياكس أمستردام.. (26 فوزًا متتاليًا و25 فوزًا متتاليًا في فترتين مختلفتين)

5- كوريتيبا البرازيلي.. 24 انتصارًا

6- بايرن ميونخ.. 23 انتصارًا

7- ريال مدريد.. 22 انتصارًا

8- مانشستر سيتي.. 21 انتصارًا

ويرى ياسر الشهراني مدافع الهلال، أن الفريق لم يحقق إنجازًا بعد، رغم كسره رقمًا قياسيًا تاريخيًا.

وقال الشهراني، في تصريحات لقناة SSC عقب المباراة: "سلسلة الانتصارات جاءت بعد جهد وتركيز، لكن حتى الآن لم نحقق شيئًا بعد، نخوض كل مباراة على أنها نهائية، ونسعى لتحقيق الإنجازات".

وأضاف "الجماهير لم تقصر، ومباراة الاتحاد لم تكن سهلة، وحضرنا لها جيدًا، وتركيزنا كان عاليًا".

وعن هدفه أمام الاتحاد، علق الشهراني "هذا توفيق من عند الله، لكن الأهم عندي هو الفوز، خصوصًا في مباراة مهمة كهذه".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز