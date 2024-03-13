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«السلوك المشين» وراء طرد عبدالرزاق حمد الله أمام الهلال

3/13/2024 5:20:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أيّد الخبير التحكيمي فهد المرداسي، قرار طرد المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، في الكلاسيكو الآسيوي أمام الهلال.

وخرج الاتحاد من دوري أبطال آسيا بعد الخسارة على يد الهلال بثنائية نظيفة، في إياب ربع النهائي، التي جرت مساء أمس الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتكررت نتيجة مباراة الذهاب، ليخرج اتحاد جدة من البطولة بنتيجة إجمالية 0-4، في المقابل تأهل الهلال لملاقاة العين الإماراتي في نصف النهائي.

وتعرض حمدالله للطرد في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة الأصلي بعد اشتباك بالأيدي مع علي البليهي، مدافع الهلال، إثر كرة هوائية مشتركة بينهما، فيما اكتفى الحكم الصيني ما نينج ببطاقة صفراء للاعب السعودي.

وقال المرداسي، عبر قناة SSC السعودية، عقب المباراة "الاحتكاك الأول بين اللاعبين يستوجب بطاقة صفراء على البليهي لأنه قفز على حمدالله، لكن حمدالله ارتكب سلوكًا مشينًا بخنق البليهي، وهو هنا يستحق البطاقة الحمراء، مثل حالة ساديو ماني لاعب النصر مع مدافع العين في مباراة الفريقين الأخيرة".

وتابع: "الحكم تعامل مع اللعبة بشكل جيد، وقراراته صحيحة".

وقيّم المرداسي أداء الحكم الصيني بـ 8.4 درجات من 10، مشيرًا إلى أنه لم يرتكب أي أخطاء مؤثرة في المباراة.

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