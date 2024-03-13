«فيزا» شريكاً مؤسساً لقمة دبي للتكنولوجيا المالية

أعلنت شركة «فيزا»، العاملة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن انضمامها إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بصفتها شريكاً مؤسساً ومضيفاً مشاركاً، مؤكدة دعم الشركات المبتكرة ذات النظرة المستقبلية على مستوى عالمي. حيث رسخت شركة «فيزا» شراكتها مع قمة دبي للتكنولوجيا المالية من خلال توقيع اتفاقية شراكة ممتدة لثلاث سنوات، موضحة التزامها الدائم في دعم وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية.

وتعد شركة «فيزا» من أكبر داعمي شركات التكنولوجيا المالية من خلال المبادرات العديدة التي تقودها مثل برنامج «المسار السريع» والمسرّعات ومبادرة «كل مكان من فيزا»، بالإضافة إلى تزويد هذه الشركات بالموارد اللازمة والأدوات المخصصة لها لإنتاج حلول مبتكرة وضرورية لتحسين الاقتصاد الرقمي لكل من الشركات والمستخدمين.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «الابتكار وليد التعاون. انطلاقاً من ذلك، تتمحور مساعينا الأساسية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية في جمع قادة القطاع العالميين والمبتكرين والشركات الناشئة تحت سقف واحد لتشكيل المجتمع المالي الأكثر تقدماً وشمولية وتطوراً على الصعيد التكنولوجي في العالم. كما يتوافق تعاوننا مع شركة فيزا، الذي تم ترسيخه من خلال اتفاقية الشراكة الممتدة لثلاث سنوات، مع هدفنا لتوفير بيئة مرنة تدعم الابتكار والشركات في دبي والعالم بأسره في رحلتنا لتشكيل بيئة القطاع المالي القوية. نتطلع قدماً إلى إقامة حدث استثنائي ومميز يساهم في تمكين وإلهام مجتمع التكنولوجيا المالية وذلك بالاستفادة من خبرات شركة «فيزا» ودعمها المستمر».

اتفاقية

وقال حسن كاظمي، نائب الرئيس ومدير الشراكات الرقمية في شركة «فيزا» لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «تلتزم شركة «فيزا» بدعم الابتكار وتنمية قطاع التكنولوجيا المالية. كما تعكس اتفاقية الشراكة الممتدة لثلاث سنوات بين شركة «فيزا» وقمة دبي للتكنولوجيا المالية تفانينا في دعم شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم بأسره».

وتابع: «ندرك في شركة «فيزا» إمكانيات شركات التكنولوجيا المالية لتنمية القطاع من خلال تطوير حلول دفع مبتكرة تتيح الخدمات المالية لشريحة أوسع من الناس وتدعم نمو قطاع الاقتصاد الرقمي بأكمله. تتيح مشاركتنا عبر رعاية الحدث بصفتنا مضيفاً مشاركاً لقمة دبي للتكنولوجيا المالية العديد من الفرص الواعدة لنا ولشركائنا، باعتبارها منصة قيمة تمكننا من الاستفادة من فرص التعاون الاستثنائية بما يسهم في دفع عجلة الابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية. نؤمن بأن مكانة مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي كمركز عالمي للابتكار يجعلها المكان المثالي لإقامة هذه القمة. ستسهّل القمة الخوض في نقاشات بنّاءة وتمكن من تعزيز العلاقات من خلال جمع الخبراء التقنيين وخبراء التكنولوجيا المالية العالميين تحت سقف واحد، بما من شأنه أن يسهم في رسم مستقبل القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي.»

مستهدفات

وتتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33)) لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، حيث نسعى من خلال هذه القمة إلى تشجيع التعاون والابتكار المشترك، إيماناً منا بدورهما الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً. كما تقدّم القمة فرصة فريدة للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكانياتها لتسريع وتيرة التقدم في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومن المتوقع أن تشهد قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر انعقادها في يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا في دبي أعداداً غير مسبوقة من المشاركين، حيث ستضم أكثر من 8000 من صنّاع القرار، وأكثر من 300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة تعرض أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

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