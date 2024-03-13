«مبادلة» تستثمر في صندوق تابع لـ «بلو أوبال» الأمريكية

أعلنت مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «بلو أوبال كابيتال»، الشركة المتخصصة في صناديق رأس المال الجريء ومقرها الولايات المتحدة. وبموجب هذه الشراكة، ستكون «مبادلة» مستثمراً رئيسياً في «صندوق رأس المال الجريء 2» التابع للشركة الأمريكية.

وكانت شركة «بلو أوبال كابيتال» قد أطلقت مؤخراً منصّة صناديق استثمارية تركز على تحديد أصحاب رؤوس الأموال في قطاع الاستثمارات الجريئة الاستثنائية ودعمهم بالفرص الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على الفرص الواعدة داخل سوق الولايات المتحدة.

وقال فارس المزروعي، رئيس المشاريع والنمو في «مبادلة»: «نحن سعداء بدعم فريق عمل شركة (بلو أوبال كابيتال)، تحت قيادة أحمد الموسى وسيباستيان دي يونغ وفيديريكو جوست، لاسيّما وأن هذا الفريق قد برهن على كفاءته وقدرته الفائقة في رصد مديري الصناديق الناشئة الذين تميزوا بمسيرة تحوّل مذهلة وأصبحوا شركات بارزة في استثمارات رأس مال جريء تُصنّف ضمن الربع الأعلى من حيث الأداء. ونحن نثمّن عالياً هذه الشراكة الاستراتيجية التي ندرك قيمتها كفرصة رائعة لمواصلة البناء على التزامنا بالتوسّع في هذا القطاع، ولدينا ثقة كبيرة بقدرة شركة (بلو أوبال كابيتال) على دعم جيل جديد من مديري رؤوس الأموال الجريئة في الولايات المتحدة».

وقال أحمد الموسى، شريك لدى «بلو أوبال كابيتال»: «نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة بحجم وقيمة (مبادلة)، حيث ينبثق هذا التعاون الثمين من التزامنا المشترك نحو تحقيق الابتكار ودعم نمو القطاعات الاستراتيجية. يتميز فريق بلو أوبال كابيتال بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في مجال استثمارات رؤوس الأموال الجريئة، مما يعزز قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً على التزامنا المشترك بتحقيق القيمة والابتكار، كما أنها متوافقة تماماً مع رؤيتنا المستقبلية».

وتُعد «بلو أوبال كابيتال» شركة متخصصة في صناديق رؤوس المال الجريئة الناشئة وفرص الاستثمار المشتركة، حيث تستهدف تحقيق أعلى عوائد استثمارية لصالح شركائها. كما أن فريق عملها يتمتع بشبكة قوية من العلاقات والشراكات في قطاع استثمارات رأس المال الجريء، وقد حقق بالفعل نجاحات عديدة في تحديد مجموعة من أبرز مديري رؤوس الأموال الجريئة الحاليين.

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