ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت ماكدونالدز الإمارات عن إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين بالتبرع بنقاط مكافآتهم خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الجهود الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وسوف تقوم ماكدونالدز الإمارات بالتبرع بقيمة تعادل إجمالي نقاط المكافآت التي يتبرع بها العملاء خلال الشهر الفضيل، حيث يمكن للعملاء التبرع بقدر ما يشاؤون وستقوم ماكدونالدز بالتبرع بدرهم واحد مقابل كل 100 نقطة مكافآت.

بدأت الشراكة المثمرة بين ماكدونالدز الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي قبل ست سنوات، وساهمت في جمع تبرعات تزيد عن 2.8 مليون درهم إماراتي من خلال العديد من الحملات الخيرية التي أطلقتها ماكدونالدز الإمارات لدعم الجهود الإنسانية المحلية للهيئة.

وقالت

ريف الخاجة مدير إدارة التسويق في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، إن تعاون ماكدونالدز الإمارات مع الهيئة يجسد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، ويعزز الجهود التي تضطلع بها الهيئة في المجالات الإنسانية والتنموية، وأضافت " هذه الخطوة تعتبر إضافة جديدة ونوعية للمبادرات التي تقدمت بها ماكدونالدز في السابق لدعم برامج الهيئة، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز مجالات البذل واستدامة العطاء، وتحسين مجالات الاستجابة لصالح القضايا الإنسانية التي تتبناها الهيئة وتفرد لها مساحة كبيرة من تحركاتها على الساحتين المحلية والخارجية.

من جانبه قالنحن ملتزمون بالمشاركة الفعّالة في مجتمعاتنا المحلية، بما يتماشى مع التزامنا الثابت بتطبيق ممارسات المواطنة المسؤولة، التي تشكل جوهر قيمنا ورسالتنا. ولشراكتنا مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مكانة خاصة بالنسبة لنا، ويسعدنا أن نشهد ما حققته من نمو وتقدم بمرور السنوات. ولذلك، سنعمل خلال شهر رمضان المقبل على تقديم مزيد من الدعم لجهودهم الإنسانية من خلال التبرع بما يعادل إجمالي نقاط المكافآت التي يتبرع بها العملاء".

للمزيد من المعلومات حول كيفية التبرع بنقاط المكافآت، يمكنكم زيارة تطبيق ماكدونالدز الإمارات.

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