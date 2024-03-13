«دناتا»: تضاعف حجوزات السفر من الإمارات في عطلة عيد الفطر

كشفت «دناتا للسفريات»، أعرق مزود لخدمات السفر في الإمارات، عن تضاعف حجم حجوزات السفر الدولية من دولة الإمارات خلال عطلة عيد الفطر المبارك في شهر أبريل المقبل، وذلك مقارنةً بمستويات العام الماضي.

وكانت «دناتا للسفريات» قد شهدت في السنوات الماضية تقارباً بين خياري السفر الدولي أو الإقامة المحلية خلال عطلة العيد للمقيمين في دولة الإمارات، وشهد هذا العام ارتفاع أعداد العملاء الذين اختاروا السفر للخارج بنسبة 60% من جميع الحجوزات، بينما فضّل 40% حجز إقامات داخل الدولة.

وبيّنت «دناتا» أن الوجهات الأكثر إقبالاً لحجوزات عطلة عيد الفطر من دولة الإمارات هي جزر المالديف وتايلند وإيطاليا وموريشيوس والولايات المتحدة الأميركية، على الترتيب.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»: «سوف يستمتع المقيمون في دولة الإمارات بعطلة طويلة لعيد الفطر هذا العام، ويغتنم المسافرون هذه الفرصة من خلال إجراء حجوزات مسبقة إلى وجهات بعيدة في مناطق مثل آسيا والولايات المتحدة الأمريكية».

وأضافت: «تحظى جزر المالديف وموريشيوس في المحيط الهندي، إلى جانب تايلند، بإقبال كبير لدى المسافرين على مدار العام بفضل مناخ هذه الوجهات وسهولة الوصول إليها من دولة الإمارات. وهذا العام، تزايد الطلب على السفر إلى إيطاليا والولايات المتحدة لقضاء عطلة العيد مقارنة بعام 2023، حيث يفضّل المسافرون مدينتي روما وفينيسيا في إيطاليا، بينما كانت مدينتا نيويورك ولاس فيغاس الأكثر إقبالاً في الولايات المتحدة».

ويوفر فريق خبراء السفر في «دناتا للسفريات» مجموعة من برامج العطلات المخصصة للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة مع توفرها في اللحظة الأخيرة خلال عطلة عيد الفطر في أبريل المقبل. وتشمل أبرز المزايا، الإقامة في فنادق الخمس نجوم مع خدمة التنقل من وإلى المطار، والوجبات في أشهر الوجهات في جزر المالديف وسيشيل وهونج كونج وبالي، إلى جانب جولة في أفضل المعالم السياحية في سريلانكا، إلى جانب العديد من برامج العطلات الأخرى.





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