فشل في استعادة أمواله من جاره .. فاختطف طفلته

ألقت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية القبض على رجل بتهمة اختطاف ابنة جاره ذات السبع سنوات في محاولة لاستعادة مبلغ 5000 روبية كان قد أقرضه لوالد الطفلة قبل شهر.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إنديا، اختطف المتهم البالغ من العمر 45 عاماً الطفلة بعد ظهر يوم الخميس الماضي، إلا أنه تم اعتقاله في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

وقال ضابط كبير في الشرطة إن الفتاة لم تصب بأذى عندما تم القبض على المتهم.

كانت الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات تلعب خارج منزلها عندما استدرجها المتهم إلى محطة سكة حديد غازي آباد، وبما أن الفتاة عرفت جارها المتهم فلم تشك في أي شيء وتبعته، وبعد وصوله إلى محطة السكة الحديد اتصل المتهم بوالد الفتاة وطلب سداد مبلغ الـ 5000 روبية مقابل إعادة ابنته.

بعد فترة وجيزة من تلقي المكالمة هرع والد الفتاة إلى مركز الشرطة القريب من منزله وقدم بلاغاً ضد المتهم، ومن ثم بدأ رجال الشرطة التحقيق في القضية.



وكشف الضابط المعني بالتحقيق في القضة أن المتهم بادر بإعادة الفتاة إلى محطة سكة حديد غازي آباد حيث تم القبض عليه.

وأثناء التحقيق كشف المتهم أنه اختطف الفتاة لأنه كان في أمس الحاجة إلى المال، وذكر كذلك أنه أعطى مبلغ 5000 روبية لوالد الفتاة قبل شهر، لكنه لم يعده، فأقدم على خطف الطفلة في محاولة لاستعادة أمواله.



