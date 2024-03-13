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إنييستا: أحلم بتدريب برشلونة وأتألم من أجل صديقي

3/13/2024 5:20:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبّر آندريس انييستا، الأسطورة الحية لفريق الإمارات، عن تعاطفه مع تشافي هيرنانديز، زميله السابق في صفوف برشلونة الإسباني والمدير الفني الحالي للفريق.

ولا يمر هيرنانديز بأفضل فتراته مع برشلونة، مما حدا به إلى أن يعلن عن ترجله عن منصبه بنهاية موسم 2023-2024 الجاري.

وأقر إنييستا، والذي لعب إلى جانبه بين 2022 و2015، "أتألم من أجل هيرنانديز كمشجعٍ وصديق، وذلك لأنني أعلم بمدى اهتمامه بتدريب برشلونة، ومدى اهتمامه بالنادي".

وأثنى إنييستا على زميله السابق، لافتا، "لقد أضاف شغفا رائعا، فلا يوجد أحدٌ يود أن تسير الأمور بشكلٍ جيدٍ أكثر منه، وليس ذلك من أجل نفسه، أو من أجل مجده الشخصي، بل من أجل النادي الذي يحبه".

وعلّق ابن الـ 39 عاما على قرار هيرنانديز بالرحيل في يونيو المقبل، فقال، "من الواضح بأنه إذا اتخذ القرار، فسيكون ذلك من أجل مصلحة برشلونة".

وفي الحوار المطوّل الذي جمعه بصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، لم يخفِ إنييستا أمنيته في تولي الإدارة الفنية في "استاد كامب نو".

واعترف صاحب المباريات الدولية الـ 131 والأهداف الـ 13 بشعار المنتخب الإسباني، "أرغب في تدريب برشلونة، ولكن ذلك أمرٌ بعيد للغاية".

وشرح إنييستا بهذا الصدد، "لا زلت أمارس كرة القدم حتى هذه اللحظة، كما إنني لا أمتلك الرخصة التدريبية، سأستخرجها كمديرٍ رياضيٍ أولاً، ثم سنرى ما سيحدث".

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