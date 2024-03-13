القوات المسلحة الألمانية تنضم لقافلة إسقاط المساعدات جواً لغزة

أعطى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الضوء الأخضر للقوات الجوية الألمانية لإسقاط مساعدات إنسانية يتم الاحتياج إليها بصورة عاجلة فوق قطاع غزة، لتنضم ألمانيا بذلك إلى العديد من الدول الأخرى التي أسقطت مساعدات جوية على الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن بيستوريوس وقع أمرا بذلك للقوات المسلحة الألمانية اليوم الأربعاء.



ويأتي هذا الإعلان بعدما أكد الجيش الألماني أنه يجرى الاعداد لإسقاط المساعدات جوا على غزة باستخدام طائرة نقل سي- 130متمركزة في فرنسا.

ويشار إلى أن القوات الجوية الفرنسية تقوم بالفعل بإسقاط المساعدات فوق غزة.



ووفقا لمنظمات الإغاثة، فإن وضع السكان في قطاع غزة ذي المساحة المحدودة والمكتظ بالسكان، يزداد سوءا.

ويشار إلى أن إسرائيل قيدت بشدة إيصال المساعدات برا لغزة خلال الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أشهر.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن أزمة جوع خطيرة ويمكن ان تكون مميتة تلوح في الأفق في حال لم يتم تعزيز المساعدات برا. ويذكر أن نحو 2ر2 مليون شخص يعيشون في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد شنت حربها ضد القطاع ومنعت بصورة كبيرة الوصول إليه، عقب أن قادت حركة حماس هجمات غير مسبوقة على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.





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