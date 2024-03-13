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بوتين يؤكد استعداد روسيا لحل الصراع مع أوكرانيا بالطرق السلمية

3/13/2024 5:20:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن روسيا سوف تطلب ضمانات أمنية من أجل بحث إجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا في مقابلة مع وكالة أنباء ريا نوفوستي أن " الوقائع على الأرض" يجب أن تكون أساس أي مفاوضات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بوتين تأكيده في المقابلة التي نُشرت اليوم الأربعاء استعداد روسيا لحل "هذا الصراع بالطرق السلمية".

وكانت الحكومة الأوكرانية قد رفضت في السابق أي اتفاق يتضمن تنازلات إقليمية.

وقال بوتين" في هذه الحالة، نحن مهتمون بصورة أساسية بأمن روسيا".

وأضاف " سوف نمضي من هذه النقطة".

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن عقد "اتفاق عادل" مع الغرب، أجاب بوتين "لا أثق بأي شخص، ولكننا نحتاج إلى ضمانات".

وأشار بوتين إلى أنه لم يكن هناك مطلقا حاجة لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن هذه الفكرة لم تخطر على باله مطلقا، وأنه لا يعتقد أن روسيا والولايات المتحدة متجهان نحو صراع نووي.

مع ذلك، أوضح أن الدول التي أعلنت أنه لا توجد خطوط حمراء تجاه روسيا يجب أن تدرك أن روسيا سوف ترد بالمثل.


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