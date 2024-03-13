مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي اليوم إحدى الوجهات الرئيسية لإدراج الصكوك عالمياً

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي اليوم إحدى الوجهات الرئيسية لإدراج الصكوك عالمياً بقيمة 316 مليار درهم، مضيفاً سموه أن الإدراجات التي شهدها سوق دبي المالي خلال العامين الماضيين ستصب في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز الريادة الاقتصادية لدبي عالمياً.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "ترأست اجتماع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات واستعرضنا إنجازات ومشاريع اللجنة عن العام الماضي ومبادراتها وخططها للمرحلة المقبلة".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم "استطاع سوق دبي المالي تحقيق المركز الخامس عالمياً في معدل ارتفاع مؤشر السوق مقارنةً بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى. كما جذب السوق 230 ألف مستثمر جديد منذ عام 2022، إضافةً إلى تحقيق نسبة 75 % في معدل نمو القيمة السوقية للسوق وصولاً إلى 688 مليار درهم منذ تأسيس اللجنة".

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