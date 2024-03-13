جامعة إربد الأهلية تستضيف قافلة التربية الإعلامية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 13 آذار ( بترا ) -استضافت جامعة إربد الأهلية، أمس الثلاثاء، قافلة التربية الإعلامية التي أطلقها معهد الإعلام الأردني بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي، ضمن جولاتها التوعوية التي تستهدف تعزيز قدرات الشباب في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية .
وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور محمود الروسان أهمية التربية الإعلامية بالنسبة للطلبة، من خلال إشراكهم في جلسات متخصصة لزيادة الوعي الإعلامي لديهم في مجال الاستخدام الآمن لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي .
بدوره ، أشار مدير المشروعات في المعهد الأردني للإعلام رامي عليمات الى أن برنامج القافلة يهدف إلى توعية وبناء قدرات 1500 شاب وفتاة ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما، من خلال جلسات توعوية وتدريبية تستجيب لاحتياجات العصر وتُسهم في بناء مجتمع معرفي واعٍ، إضافة إلى تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي والمؤسسات التعليمية والمجتمعية .
وبين ان جولة القافلة تأتي ضمن جهود معهد الإعلام بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي لتعزيز الوعي الإعلامي والمعلوماتي بين مختلف فئات المجتمع لا سيما الشباب، ونشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية بين الشباب الأردني في مختلف المحافظات.
وتضمن برنامج القافلة عدة جلسات توعوية قدمها مدربون من معهد الإعلام تناولت محاور مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، والقصة المصورة، ومهارات التحقق من الأخبار الكاذبة والمضللة في بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام .
-- ( بترا )
أ غ /اص / س س
13/03/2024 10:04:14
MENAFN13032024000117011021ID1107971047
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