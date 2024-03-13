لوكالي" تعقد شراكة مميزة مع شركة "يو إكس إي للحلول الأمنية"

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- In2 Consulting) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2024: أعلنت شركة لوكالي Lokalee، منصة محتوى الفنادق وبيوت العطلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن عقدها لاتفاقية شراكة مع يو إكس إي للحلول الأمنية UXE Security Solutions بهدف دمج منصة لوكالي ضمن تطبيق Keyless لحلول االدخول الذكي إلى الشقق السياحية و بيوت الضيافة.
ويعد تطبيق Keyless حلاً متميزًا لإدارة الوصول السهل لأصحاب ومديري الشقق السياحية و بيوت الضيافة، بحيث يلغي الحاجة إلى المفاتيح التقليدية تمامًا عن طريق تحويل الهاتف الذكي إلى مفتاح. ويمثل التطبيق نظام منظومة تقنية فريدة توفر مستويات عالية من الراحة والاستدامة والأمان لكل من المضيفين وضيوفهم، مما يخلق بيئة آمنة وخالية من أية مصاعب.
وقد تم إطلاق التطبيق بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
ومن خلال دمج منصة المحتوى المبتكرة من شركة لوكالي، يساهم تطبيق Keyless بشكل رئيسي في تحسين تجربة الإقامة الشاملة للضيوف في قطاع بيوت الضيافة في دبي. ويتيح محتوى لوكالي المدعوم من الذكاء الاصطناعي للضيوف القدرة على تصفح وحجز كل ما يقدمه بيت الضيافة الذي يقيمون به بالإضافة إلى التجارب العديدة المتوفرة في إمارة دبي، وذلك من خلال خدمة خالقي التجارب المحلية وبدعم من عدد من الشركاء العالميين. وقد تم تصميم منصة لوكالي لجعل حياة الضيوف أكثر بساطة وأكثر راحة، حيث توفر المنصة خدمات وميزات عديدة مثل الدليل السياحي الرقمي، ومسارات الرحلات المخصصة لأنشطة الضيوف، وسهولة الوصول إلى العديد من الخدمات المحلية المفيدة، بالإضافة إلى خاصية مخطط رحلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمحادثة المباشرة للحصول على الدعم.
وبهذه المناسبة، قال سمير أبي فرام، الرئيس التنفيذي لAdvanced Digital Technology شركة لوكالي: "تحظى الشراكة مع "يو إكس إي للحلول الأمنية" بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، فهي تؤكد مكانة شركة لوكالي كجهة رئيسية وموثوق بها من قطاع بيوت الضيافة المتنامي. كما إن اعتمادنا كشريك موثوق في تطبيق Keyless يتماشى مع مهمتنا الرامية على تعزيز الابتكار للارتقاء بتجارب الضيوف وتلبية التشريعات التنظيمية الصارمة في إمارة دبي".
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