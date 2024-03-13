شركة بوسطن كونسلتينج جروب تحتفل بشراكتها الناجحة في قمة الابتكار الكمومي 2024

(MENAFN
- mslgroup) اختتمت مؤخراً فعاليات "قمة الابتكار الكمومي 2024"، والتي شاركت فيها شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) كشريك رئيسي للمعرفة. وقدمت الشركة، بصفتها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الاستراتيجية، مرئياتها القيّمة حول عالم التكنولوجيا الكمومية وأهم توجهات الاستثمارات على مستوى هذا القطاع؛ إذ سلطت الضوء على مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير هذه التقنية الناشئة. وأكدت هذه المشاركة، التزام شركة بوسطن كونسلتينج جروب بتعزيز أسس الابتكار والتعاون والتنوع عبر المجتمع العالمي للتكنولوجيا الكمومية.
النقلة المستقبلية للتكنولوجيا الكمومية
وعلى الرغم من انخفاض تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا الكمومية بنسبة 50%، إذ انخفض من حوالي 2 مليار دولار في عام 2022 إلى حوالي 1 مليار دولار في عام 2023، إلا أن هذه التحفظات لم تلغِ النظرة التفاؤلية في القطاع. ويعود الفضل في ذلك إلى الزيادة المتوقعة في مجال الاستثمارات الحكومية، إذ اعتزمت أكثر من 20 جهة حكومية حول العالم على وضع سياسات رسمية لتطوير التكنولوجيا الكمومية، والتزمت باستثمارات تزيد عن 40 مليار دولار خلال العقد المقبل. والجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تصدرتا المشهد من خلال إطلاق عدد من المبادرات الواعدة في سوق الكمومية، الأمر الذي يعكس تقدمهما الكبير في هذا المجال. وتسعى دول المنطقة إلى العمل على تطوير بنية تحتية للتكنولوجيا الكمومية، ما يدل على التزام الدول باعتماد هذه التكنولوجيا واهتمامها بهذا المجال الابتكاري المتقدم.
الابتكار الكمومي والتطور الاقتصادي: حلقة نقاشية لتسليط الضوء على الترابط بينهما
شهدت القمة التي عقدت في قاعة الماسة في فندق H في دبي مجموعة من النقاشات الهادفة، بما في ذلك حلقة نقاش مميزة حول "العلاقة بين الابتكار الكمومي والتطور الاقتصادي". وسلطت هذه الجلسة الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا الكمومية وأثرها على الأطر الاقتصادية ونظم التقنية العميقة ونماذج الأعمال ذات الصلة. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية، إلى استراتيجيات تعزيز الابتكار والنمو المستدام وصياغة السياسات لتعزيز مستقبل التكنولوجيا الكمومية.
وقال فيصل حمادي، مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: "من المتوقع أن يحدث التقدم السريع للحوسبة الكمومية ثورة عالمياً على مستوى الأساليب التقليدية للتنمية العلمية والصناعية. ويتعهد هذا التطور بإحداث تحول رقمي ضخم في المجتمعات والمؤسسات والأسواق المالية. ويتمثل هدفنا الأساسي في التعمق بمدى فعالية وتأثير التكنولوجيا الكمومية وتحديد القطاعات الجاهزة لموجة التغيير القادمة. ونؤكد على أهمية تعزيز الجهود التعاونية بين الجهات المسؤولة عن الأبحاث، والصناعة، والسياسات لدفع عجلة الابتكار الكمومي. وتعد قمة الابتكار الكمومي 2024 بمثابة منتدى يمكن في إطاره مناقشة أساليب تنفيذ هذه التقنيات لتحقيق التقدم عالمياً بأعلى مستويات الفعالية. ويتخطى هذا الاهتمام مجالات البحث والتطوير التجاري ليشمل الجامعات والمجتمعات العلمية ومختبرات الأبحاث وحتى الدول، والتي تركز جميعها على أهمية التطبيقات العملية للتقنيات الكمومية."
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