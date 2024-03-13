نصائح لصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Alto ) مع الدكتور فراز أحمد ميرزا،
طبيب أسنان الأسرة والتجميل في عيادة "ذا براندينج روم بولي كلينيك" بمنطقة جي في سي
حاصل على بكالوريوس في جراحة الأسنان، ماجستير في طب الأسنان الترميمي، محاضر حول نظام التقويم الشفاف إنفزلاين® مع آلاين تكنولوجي
يحل شهر رمضان حاملاً معه أجواءً روحانية مميزة، فهو فرصة عظيمة لتعزيز إيماننا والتقرب من الله عز وجل، إلا أن التغيرات التي تطرأ على روتيننا الغذائي خلال هذه الفترة، وخاصة الامتناع عن الطعام والشراب لفترات طويلة، قد تؤثر على صحة فمنا؛ فالصيام لساعات طويلة يؤدي إلى جفاف الفم وقلة إفراز اللعاب، مما يهيئ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الضارة، وقد ينتج عنه مشاكل مزعجة مثل رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان وأمراض اللثة؛ وبالتالي، فإن الحفاظ على روتين معين في العناية بنظافة الفم خلال شهر رمضان، هو أمر ضروري لمنع مشكلات الأسنان والحفاظ على صحتها.
إليكم بعض النصائح والإرشادات القيمة التي يقدمها الدكتور فراز أحمد ميرزا، طبيب أسنان الأسرة والتجميل، للحفاظ على نظافة وصحة الفم خلال شهر رمضان.
1. احرصوا على شرب الكثير من الماء العادي (غير المنكه) خلال ساعات الإفطار، وتجنبوا المشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث أن ذلك يساعدكم في الحفاظ على رطوبة الفم ومنع جفافه وتقليل خطر تسوس الأسنان، وإذا أردتم الاستمتاع بالمشروبات الغازية أو العصائر (حتى الخيارات الخالية من السكر)، فليكن تناولها خلال فترة الوجبة الرئيسية فقط، للتقليل من تكرار تناول السكريات والأحماض.
2. من المهم للغاية الحفاظ على روتين ومعايير جيدة لتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، أنصحكم بالتنظيف مرة بعد الإفطار ومرة قبل النوم، ومرة بعد الانتهاء من السحور، وتأكدوا من استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ويفضل استخدام فرشاة أسنان كهربائية.
3. تجنبوا الأطعمة اللزجة التي تحتوي على السكر لضمان التقليل من خطر تسوس الأسنان، وإذا كنتم ترغبون حقًا في تناولها، فليكن ذلك خلال وجبتكم الرئيسية وقت الإفطار وليس كوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور.
4. استغلوا هذا الشهر الفضيل للتوقف أو التقليل بشكل كبير من تدخين الشيشة والسجائر، لتقليل فرص الإصابة بأمراض اللثة وسرطان الفم.
5. بالإضافة إلى تنظيف الأسنان جيدًا بالفرشاة، أنصحكم بالتنظيف ما بين الأسنان باستخدام خيط تنظيف الأسنان المشمع أو الفرشاة مرة واحدة على الأقل يوميًا واستخدام مكشطة اللسان بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، فهذه العمليات ستقلل من رائحة الفم الكريهة عن طريق تقليل بقايا الطعام والبكتيريا السيئة في فمكم.
6. حافظوا على لياقتكم وصحتكم، إن تناول الكثير من الخضار والبقوليات وكمية معتدلة من الفواكه الطازجة سوف يزود أجسامكم بشكل طبيعي بالفيتامينات والمعادن الصحية اللازمة للحفاظ على فم صحي وسعيد؛ بالإضافة إلى ذلك، سيولد ذلك لديكم عادة عظيمة يمكن أن تستمرون عليها بعد شهر رمضان، ويكون لها صدى إيجابي على الأسرة والأصدقاء والمجتمع المحيطين بكم.
7. حافظوا على مسار علاجاتكم الحالية للأسنان وممارسات النظافة المحددة، وإذا كنتم تخضعون حاليًا للعلاج باستخدام أجهزة طبية خاصة بالأسنان، فتأكدوا من الحفاظ على روتين نظافة الفم لتجنب تراكم البلاك الذي قد يؤثر على صحة الأسنان، حيث أن استخدام مقومات الأسنان الشفافة تجعل الحفاظ على هذا الأمر أسهل قليلاً نظرًا لإمكانية إزالتها خلافا للمقومات التقليدية الثابتة، لكن حاولوا ألا تهملوا خطة العلاج والنظافة خلال شهر الصيام، و قوموا بزيارة طبيب أسنانكم إذا ما واجهتكم مشكلة ما.
باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنكم الحفاظ على صحة فم مثالية طوال شهر رمضان، وفي حال حصول أي مشاكل في الأسنان، احرصوا على الحصول على العلاج بشكل فوري.
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