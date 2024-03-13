(MENAFN
- Absolute Communications ) حضانة جميرا العالمية
مركز الطفولة المبكرة
حضانة جميرا العالمية تدعم النساء والأسر وتكرمهم في حدث واوبرينير
تعزيزًا لالتزام مؤسسة فورتيس التعليمية بالتمكين
13 مارس 2024، دبي، الإمارات العربية المتحدة - في احتفال نابع من القلب يجمع بشكل مبهر ما بين جوهر الأنوثة وسعادة الأسرة، استضافت حضانة جميرا العالمية، وهي جزء من مجموعة فورتيس التعليمية المرموقة، حدث سوق واوبرينير البارز في فرع حضانة جميرا العالمية في منطقة وسط المدينة. أُقيم هذا الحدث البارز في الثامن من مارس تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة وباعتباره مقدمة لاحتفالات عيد الأم، حيث أظهر هذا الحدث الروح الجماعية للتمكين وريادة الأعمال والروابط العائلية.
انطلق حدث سوق واوبرينير كاحتفال ديناميكي في فرع حضانة جميرا العالمية في منطقة وسط المدينة، حيث استقطب أكثر من 100 مشارك من الأمهات المتحمسات، والآباء المشجعين، والأطفال المتحمسين لتكريم مرموق للدور المزدوج الذي تقوم به المرأة كمربية للأجيال ورائدة للأعمال. سلط الحدث الضوء على 14 سيدة أعمال ناجحة، قدمت كل واحدة منهن مجموعة من العروض الجذابة، بدءًا من منتجات إثراء نمط الحياة والأدب الثاقب إلى المأكولات اللذيذة ومنتجات التجميل المبتكرة والترفيه الآسر، توضيحًا لروح المرأة القوية وإبداعها غير المحدود.
شرفت العديد من الشخصيات المرموقة من مؤسسة فورتيس التعليمية هذا الحدث بحضورهن، على رأسهم السيدة/ شاكونتالا مانكاني، المؤسسة؛ وكاترينا مانكاني، المدير العام؛ وسامينا خانياري، المدير العام للمجموعة. وأكدت مشاركتهن على الإيمان الراسخ برعاية المرأة وتمكينها من القيادة والإلهام.
شاركت السيدة/ شاكونتالا مانكاني بأفكارها حيث قالت: " واوبرينير هو أكثر من مجرد حدث؛ إنها حركة. فهو يتعلق بالاعتراف بالقدرة المذهلة للمرأة على القيادة والإبداع والرعاية. واليوم، لا نحتفل بروح ريادة الأعمال لدى المرأة فحسب، بل نحتفل أيضًا بتأثير روح الأمومة العميق في تشكيل مستقبلنا."
كما تضمن الحدث في لمسة خاصة تقديم أنشطة مصمّمة بعناية للأطفال لتعزيز التواصل بينهم وبين أمهاتهم بشكلٍ أعمق وذلك من خلال تجارب مشتركة تسلط الضوء على مساهمات المرأة في مختلف المجالات.
ومع الاحتفال بيوم المرأة العالمي في فرع حضانة جميرا العالمية في منطقة وسط المدينة ، كان من الواضح أن سوق واوبرينير كان أكثر من مجرد حدث - لقد كان رمزًا للطموح الجماعي لمستقبل تقوده نساء ومربيات قويات وناجحات.
تستمر حضانة جميرا العالمية في منطقة وسط المدينة ومؤسسة فورتيس التعليمية في التزامها باستضافة أحداث مثل سوق واوبرينير، والتي لا تكرم إنجازات المرأة المهمة فحسب، بل تعزز أيضًا نمو الأجيال القادمة وتمكينهم.
نبذة عن حضانة جميرا العالمية
حضانة جميرا العالمية هي جزء من مؤسسة فورتيس التعليمية، المجموعة التعليمية البارزة والمعروفة بنهجها المتقدم والتزامها بتقديم التعليم الإيجابي. تؤمن مؤسسة فورتيس التعليمية بأهمية تنشئة الطلاب ليصبحوا أفرادًا واثقين من أنفسهم وعطوفين وناجحين قادرين على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع. حيث تتمحور فلسفة المجموعة حول الإيمان بأن التعليم يجب أن يكون تحويليًا، بحيث يُمكن الطلاب من متابعة شغفهم وأحلامهم. يمتد هذا النهج ليشمل الممارسات المستدامة، مما يضمن تطبيق عقلية مستقبلية مشرقة في كل جانب من جوانب الرحلة التعليمية.
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