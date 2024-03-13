(MENAFN
- Al Mashhad) "المشهد" تعلن عن موسمها الرمضانيّ لعام 2024
"المشهد" تقدّم تجربة رمضانيّة مميّزة بمجموعة متنوّعة من البرامج التي تتناسب مع خصوصيّة الشّهر الكريم
برامج جديدة مثل "الدنيا أمّ"، و"على بياض"، بالإضافة إلى عدد من البرامج الحاليّة بنكهة رمضانيّة، مثل "دردشات" و"المشهد تاغ" و"نصيحة"
الإمارات العربية المتحدة – 13 مارس 2024: أعلنت قناة ومنصّة "المشهد"، عن دورتها البرامجيّة لشهر رمضان المبارك 2024، والتي تشمل مزيجًا متنوّعًا من المحتوى الاجتماعيّ والترفيهيّ والمعرفيّ التي تتضمن الربط بين الحياة اليوميّة والدّين. وتسعى "المشهد" إلى تقديم إطلالة مميّزة، تواكب تطلّعات الجمهور العربيّ، من خلال مجموعة من البرامج التي سترافق المشاهدين طيلة أيام الشّهر الفضيل.
وقال طوني خليفة، المدير العام لقناة ومنصّة "المشهد": "أغتنم هذه الفرصة لأقدّم التّهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالصّحة والعافية. رمضان شهر الخير والمحبّة، لذا سعينا جاهدين مع فريق العمل، إلى بناء محتوًى برامجيّ متنوّع ومتميّز، يتناسب مع روحيّة وخصوصيّة الشّهر الكريم".
عدد من برامج "المشهد" الحاليّة بنكهة رمضانيّة
الدّورة البرامجيّة لرمضان هذا العام، تشمل عددًا من البرامج التي تُبثّ حاليًا، ولكن ستأخذ طابع وصفات الشّهر الكريم.
"دردشات"
برنامج من تقديم "خليل جمال" و"هيا محفوظ" و"سهى زبن" من الاثنين إلى الجمعة، يمتدّ لساعة كاملة، يجمع فقرات متنوّعة ومحتوًى غنيّ بالموادّ العلميّة والثقافيّة والاجتماعيّة والصحيّة المتعلّقة بشهر رمضان الكريم. كما سيستضيف عددًا من المؤثّرين للنّقاش معهم أكثر، عن أفضل الممارسات خلال الشّهر الفضيل.
المشهد تاغ
تجربة مميّزة ورائعة تنتظر المتابعين في برنامج "المشهد تاغ" لمدّة ساعة، خلال أيام شهر رمضان المبارك من الاثنين إلى الجمعة، حيث سيقوم كلٌّ من "خليل جمال" و "سهى زبن" و"علاء الدخاخني"، بتقديم وجبة خفيفة عن المواضيع الأكثر رواجًا عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وسيتمّ تخصيص 30 دقيقة كاملة من "المشهد تاغ"، ليتمكن المتابعون من معرفة الدّراما العربيّة خلال الدّورة الرّمضانيّة الحاليّة، ومناقشتها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، والحديث أكثر عن أبرز الترندات والهاشتاغات وأراء المتابعين.
نصيحة
للقيم الإنسانيّة أهميّة كبيرة في شهر رمضان المبارك، ومن خلال حلقات خاصّة واستثنائيّة، ستقوم الإعلاميّة "مجدلا خطّار" ولمدّة ساعة أسبوعيًا، بقضاء الوقت مع أفراد المجتمع من أصحاب الهمم، ومراكز التّأهيل، ودُور الرّعاية الاجتماعيّة وغيرها، للتّفاعل معهم والتعرّف إلى قصصهم وتقديم الدّعم اللّازم ، الأمر الذي يعزّز قيم التّسامح والمحبّة والعطاء.
برامج جديدة ذات محتوًى هادف
على بياض
برنامج حواريّ من تقديم الإعلاميّة الليبيّة زينب تربح، حيث تستضيف عددًا من أهمّ الشّخصيّات الفنّية والإعلاميّة في الوطن العربيّ، لتحاورهم وتُلقي الضّوء على أهمّ الأخبار التي تتعلّق بحياتهم الشّخصيّة والعمليّة، والتي تمّ تداولها في الشّارع العربيّ.
الدّنيا أمّ
بودكاست جديد من تقديم سارة برحوش، وهي مذيعة لبنانيّة ناشطة في مجال تمكين ودعم المرأة، بإعطائها المساحة المُمكنة والدّعم اللّازم، بهدف التّعبير عن النّفس لتكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع، يأخذنا البودكاست في رحلة شيّقة للتعرّف إلى عدد من القصص المُلهمة للأمّهات حول العالم العربيّ، والتحدّث معهم أكثر عن معنى الأمومة، بما في ذلك التحدّيات والتضحيات الكثيرة، وكيفيّة تحقيق التّوازن بين الأمومة والعمل. بالإضافة الى العديد من القصص المُلهمة عن روّاد الأعمال من الأمّهات اللّاتي تابعن مشاريع رياديّة إبداعيّة، أو مسارات وظيفيّة غير تقليديّة أثناء تربية الأطفال.
برامج مدّتها قصيرة بمحتوًى ممتع وتأثير كبير
ولمحبّي البرامج القصيرة جدًا حصّة في الموسم الرمضانيّ الحاليّ، حيث تسعى "المشهد" خلال الشّهر الكريم، الى تقديم كل ما هو مميّز ومفيد، من خلال محتوًى رقميّ، يجذب الجمهور بمدّة قصيرة لا تتعدّى 3 دقائق، ومن ضمن هذه البرامج "بلا جواب"، و"رمز وأثر "، البرنامج الّذي تمّ تصميمه بطريقة الذّكاء الاصطناعيّ(AI).
حلقات خاصة خلال الشّهر الفضيل
عندي سؤال
سيستضيف الإعلاميّ اللبنانيّ "محمد قيس"، بحلقات خاصّة خلال الشّهر الكريم، عددًا من الفنّانين والمشاهير، للحديث أكثر عن حياتهم الفنيّة والمهنيّة والشخصيّة، وإعطاء المزيد من المعلومات عن حياتهم الخاصّة بعيدًا عن عالم الأضواء والشّهرة.
يشار إلى أنّ قناة ومنصّة "المشهد"، مستمرّة في تقديم أهمّ برامجها الحاليّة، بالإضافة إلى البرامج الإخباريّة الموزّعة بما يتناسب مع مختلف أوقات الذّروة للجمهور العربيّ.
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