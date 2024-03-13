للبيع والشراء .. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي في الأردن بعد ان شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا عند 43.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.9 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 39.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.7 دينارا للشراء منهم .
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