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نظرة بوتين إلى الاقتصاد الروسي اليوم

3/13/2024 5:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي، بإلإضافة للأوضاع الدولية والعلاقة مع الغرب في ظل الأزمة الأوكرانية.

وجاء ذلك في مقابلة بثت اليوم الأربعاء أجراها الرئيس بوتين مع الصحفي دميتري كيسيليوف لقناة "روسيا-1" و"روسيا سيفودنيا"، وفيما يلي أبرز التصريحات الاقتصادية:

بوتين يؤكد أهمية العمل على تغيير هيكل الاقتصاد ليصبح أكثر كفاءة وحداثة وابتكارا.
بوتين: الاقتصاد الروسي يمتلك الفرص لتجاوز منافسه الياباني بناء على معيار تعادل القدرة الشرائية.
بوتين: صناعة الدفاع تحفز الاقتصاد الروسي، لكن من الضروري الحفاظ على التوازن والعمل على زيادة إنتاج المنتجات المدنية.
بوتين: روسيا تواجه نقص في العمالة.
بوتين: الشركات الروسية تدرك أن الوضع المرتبط بنقص العمالة لن يتغير للأفضل في السنوات المقبلة لذلك يجب حل هذه المشكلة بشكل جذري.

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