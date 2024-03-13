الحوثيون يهاجمون مدمرة أميركية وواشنطن تدمر مسيرتين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قالت القيادة المركزية الأميركية إن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت أمس الثلاثاء صاروخا باليستيا باتجاه المدمرة لابون في البحر الأحمر، وأعلنت اعتراض مسيرتين وتدميرهما.

وأوضحت القيادة في بيان اليوم الأربعاء أن الصاروخ الباليستي أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، واستهدف المدمرة "لابون" لكنه لم يصبها ولم تقع خسائر مادية أو بشرية.

وأضافت القيادة أن "قواتها نجحت بالتعاون مع سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرتين مسيرتين أُطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتدميرهما".

واعتبر بيان القيادة أن الطائرتين شكلتا "تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية".

وتضامنا مع غزة التي تواجه عدوانا إسرائيليا مدمرا بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.

المصدر : وكالات