الاحتلال يعتدى على طلبة تياسير شرق طوباس
التاريخ
3/13/2024 5:09:07 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالضرب على عدد من الطلبة أثناء توجههم إلى مدرستهم، في قرية تياسير، شرق مدينة طوباس.
وأفاد رئيس مجلس قروي تياسير هارون وهدان، بأن جيش الاحتلال داهم القرية صباحا، واعتدى على طلبة من المدرسة الثانوية.
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